Curaçaoënaar tekent bij Seattle Mariners

De Seattle Mariners hebben een Curaçaose honkballer in hun ‘talentenklas’. De 17-jarige Dylan Wilson tekende gisteren het contract met het Amerikaanse honkbalteam. Volgens de internationale scout is Dylans curveball zijn belangrijkste wapen. Er is een kans dat de jonge honkballer uitgroeit tot een van de betere pitchers. Naast Dylan hebben nog twaalf andere spelers zich aangesloten bij de Seattle Mariners. De 16-jarige Jeter Martinez uit Mexico kreeg zelfs een signeerbonus van 600.000 dollar.