Curaçaoënaars gaan klachten van KLM-klanten afhandelen

KLM-dochter Cygnific opent vrijdag een nieuwe vestiging op Curaçao. De vestiging gaat van start met twaalf medewerkers die de klachten van KLM-klanten in de Nederlandse markt gaan afhandelen. Het team bestaat uit lokale medewerkers met een teamleider van Cygnific Nederland. De training van de medewerkers wordt verzorgd door een specialist uit Nederland. Het is mogelijk dat de Curaçao-vestiging verder uitgebreid wordt. Een evaluatie van de opstartfase zal dit later duidelijk moeten maken. Het klantencentrum op Curaçao beantwoordt vragen via alle mogelijke kanalen, zoals de telefoon, social media, chat en mail. Het bedrijf heeft teams in Amsterdam, Enschede, Londen, Manilla en vanaf vrijdag dus ook op Curaçao. Behalve voor KLM, werkt Cygnific onder meer voor Air France en Delta Air Lines.

Meer over Cygnific klm