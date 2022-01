Twee Curaçaose mannen zijn in Venezuela opgepakt voor betrokkenheid bij mensenhandel. De twee mannen werden samen met twee anderen tijdens een reguliere controle van de nationale garde in december gearresteerd in de staat Falcon. Ze hadden 157 paspoorten bij zich: 154 Venezolaanse en 3 Peruviaans/Spaanse. De mannen zouden banden hebben met een georganiseerde misdaadbende.

