Curacaoenaars naar Olympische 4x400m finale

Opnieuw staan Curacaoenaars in een Olympische finale. De Nederlandse 4 x 400 meter mannen hebben zich vandaag zonder de herstellende Liemarvin Bonevacia geplaatst voor een plek in de finale van morgen. Met een nieuw Nederlands record van 2.59.06 plaatsten Tony van Diepen, Jochem Dobber en Curacaoaenaars Ramsey Angela en Terrence Agard zich op basis van tijd. Het is voor het eerst dat Nederland op dit onderdeel in de Olympische finale staat. Specialist Bonevacia had vandaag een rustdag na zijn 400 meter finale van gisteren. De verwachting is dat hij er morgen wel bij is. Nog niet duidelijk is wiens plek hij dan inneemt. De 4 x 400 meter finale is morgenochtend 8.50 uur onze tijd.

Volgens Van Diepen gaat Nederland morgen voor een medaille.

(Foto: Reuters)