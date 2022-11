Curaçaoënaars vrijgesproken van mensenhandel in Venezuela

Na bijna een jaar zijn drie Curaçaoënaars vrijgelaten uit een Venezolaanse gevangenis. De drie mannen zijn vrijgesproken van mensenhandel en misleiding. Dat betekent dat de weg vrij is voor de drie werknemers van aannemersbedrijf Dick & Doof om naar Curaçao te reizen. De voorbereidingen voor hun thuiskomst zijn in volle gang.

Volgens de ochtendkrant Extra heeft de Nederlandse regering bemiddeld voor de vrijlating van de mannen. De smeekbeden van de Curaçaose regering bij het Venezolaanse consulaat hadden tot nu toe tot niets geleid.

De mannen werden vorig jaar opgepakt omdat ze 157 Venezolaanse paspoorten in hun koffer hadden. Die hadden ze bij zich om visa voor Israël te regelen. De Venezolanen werden gerekruteerd om in Israël bij een olieraffinaderij aan de slag te gaan. In het verleden wist Dick & Doof zo’n 700 Venezolanen op deze manier te werven. Dat leidde toen niet tot een arrestatie.