Curaçaos honkbalteam stijgt op ranglijst

Het Curaçaose honkbalteam heeft een goed jaar achter de rug. Het team is gestegen naar plek 33 op de wereldranglijst. Dat is een klim van 11 plekken. Daarmee is Curaçao een van de grootste stijgers. Op nummer 1 staat Japan. Het Koninkrijksteam waarin ook veel Curaçaoënaars spelen is een plaats gestegen en staat nu op de zevende plek. De wereldranglijst wordt jaarlijks uitgegeven door de World Baseball Softball Confederation.

