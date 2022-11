Curaçaos modeontwerper op prestigieuze BOF 500-lijst

Curaçaoënaar Rushemy Botter en zijn partner Lisi Herrebrugh staan op de prestigieuze BoF 500-lijst. De lijst, die voluit The Business of Fashion heet, eert de 500 personen die wereldwijd vormgeven aan de mode-industrie. Rushemy en Lisi runnen het genderneutrale modemerk Botter. De ontwerpers verwerken altijd hun Caribische erfgoed in het werk dat ze doen. Ook maken ze speciale stukken van materialen die anderen als rommel zouden beschouwen. De twee willen mode maken die lang meegaat. Ook investeren ze in het milieu. Voor de kust van Curaçao beheren ze een koraalkwekerij.