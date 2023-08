Curaçaos team vangt lionfish in Colombia

Lionfish Caribbean was onlangs op een missie in Colombia. Het team uit Curaçao ging in het authentieke dorpje Taganga de grootte van de lionfishpopulatie verkennen. Tijdens de missie slaagden ze erin om 217 lionfish te vangen, met een totaalgewicht van 67,5 kilo. De vis vormt een bedreiging voor de mariene biodiversiteit. Door op lionfish te jagen dragen ze bij aan het verminderen van de vernietigende populatie. Onder leiding van chef Helmi Smeulders werden de gevangen lionfish omgetoverd tot culinaire creaties. De gerechten werden uiteindelijk uitgedeeld aan de lokale bevolking. Op deze manier werd het bewustzijn over de culinaire mogelijkheden van de lionfish vergroot.