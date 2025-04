Curaçaose voetbalelftal bereidt zich voor op kwalificatiewedstrijden

De Curaçaose voetbalbond FFK laat weten druk bezig te zijn met de voorbereidingen voor de eerstvolgende wedstrijden in verband met de kwalificatie voor het FIFA Wereldkampioenschap in 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. De eerstvolgende kwalificatiewedstrijd vindt plaats op Curaçao op 6 juni. Dan wordt in het SDK-stadion gespeeld tegen St. Lucia. Op 10 juni speelt het elftal op Aruba tegen Haiti.

Later deze week zal de FFK meer informatie geven over de verschillende secties die beschikbaar zullen zijn voor de wedstrijd op 6 juni tegen St. Lucia, de prijzen van de tickets en ook de verkooppunten waar de tickets verkrijgbaar zullen zijn.