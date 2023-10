Curaçaos vrouwenelftal speelt tegen Anguilla

De Curaçaose voetbalsters zijn klaar voor de tweede Concacaf-wedstrijd. De eerste wedstrijd tegen de Kaaimaneilanden eindigde in een 2-0-overwinning. Vandaag spelen ze tegen Anguilla in het Rignaal ‘Jean’ Francisca stadion in Brievengat. Volgens bondscoach Dean Gorré is de ploeg fit. Hij verwacht dat de dames zich volledig inzetten en de wedstrijd daarmee met een overwinning afsluiten. Het vrouwenelftal hoopt dat iedereen massaal naar de wedstrijd komt kijken. Kaarten zijn de hele dag te koop bij het FFK-kantoor. Om 18.00 zullen de deuren van het stadion openen. Volwassenen betalen 10 gulden en voor kinderen van 6 tot 12 jaar en 60-plussers is de prijs 5 gulden.