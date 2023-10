Curaçaos vrouwenelftal wint van Kaaimaneilanden

Het nationale vrouwenelftal maakte gisteren gehakt van de Kaaimaneilanden. Het Curaçaos team won met 2-0 in de eerste groepswedstrijd van de CONCACAF kwalificatiereeks. Beide doelpunten werden gescoord door een Rosa. In de 49e minuut maakte de 19-jarige Jeleaugh Rosa de eerste treffer. Drie minuten later scoorde Sadeyah Rosa het tweede doelpunt. De Kaaimaneilanden gaven echter niet op en kwamen dicht bij een doelpunt in de 87e minuut, maar het schot van Molly Kehoe werd geblokkeerd door keeper Julainy Fanijten Thielman. Maandag speelt Curaçao tegen Anguilla. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur in het Rignaal ‘Jean’ Francisca stadion.