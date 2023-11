Curaçaose architecte genomineerd voor Monumententalentprijs 2023

Valery Eshuis is genomineerd voor de Monumententalentprijs. De Curaçaose is gespecialiseerd in restauratie van monumenten. Vandaag worden de winnaars bekendgemaakt op het Monumentencongres in Nederland. De winnaar ontvangt 3 duizend euro en de overige finalisten elk 1.500 euro. Dit prijzengeld is bestemd om de finalisten verder te helpen in hun loopbaan.

Valery Eshuis specialiseerde zich op de TU Delft in erfgoedarchitectuur tijdens haar studie Architectural Engineering. Tijdens haar studie liep ze stage op Curaçao, waar ze zich ontfermde over monumenten en de renovatie van gebouwen. Na haar studie besloot Valery terug te keren naar Curaçao en ze verdeelt haar tijd tussen werk op het eiland en Nederland.

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren, heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Nederland de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. Het gaat specifiek om jonge professionals (tot 32 jaar) die betaald werk verrichten in de Nederlandse monumentensector.