Curaçaose artiesten brengen hommage op North Sea Jazz

De Curaçaose percussionist Vernon Chatlein is een van de drie curatoren op het North Sea Jazz Festival. Het muziekfestival vroeg aan drie artiesten om zelf op te treden, maar ook als curator vanuit het thema Sounds of Diversity een programma samen te stellen. Aanleiding is het herdenkingsjaar rond de afschaffing van de slavernij 150 jaar geleden. Chatlein zet de schijnwerpers op artiesten die in hun muziek de taal en geschiedenis van de Nederlands Caribische eilanden brengen.

De percussionist heeft voor het jazzfestival zangeres Izaline Calister en de Bonairiaans-Dominicaanse zanger Ir Sais uitgenodigd. Zelf zal hij het resultaat van jarenlang onderzoek op de planken brengen, waarbij hij dook in het klankarchief Zikinzá. Dit archief vertelt de muziekhistorie van Curaçao, waaronder ook de mystieke stijl Muzik Di Zumbi.

Op zondag brengt het Metropole Orkest met gastartiesten een hommage aan de Curaçaose componisten Jacobo ‘Coco’ Palm en zijn familie en Rudy Plaate. Het programma is samengesteld door musical director en pianist Randal Corsen.

Fotocredit Richard Verborn