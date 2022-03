Curaçaose astronoom doet wereldontdekking

De Curaçaose Nashanty Brunken heeft samen in een team met vijf andere astronomen een wereldontdekking gedaan. De vrouwen ontdekten het grootste molecuul dat tot nu toe in een schijf is geïdentificeerd. Door deze resultaten kunnen wetenschappers meer te weten komen over de oorsprong van het leven op aarde. Daardoor krijgen ze ook een beter beeld van buitenaards leven in andere planetenstelsels. Brunken is een masterstudent Sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Haar vader Germain, is de eigenaar van Strak Strak Barbershop in Punda.