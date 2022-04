Curaçaose atleten naar Odesur

Van 28 april tot 8 mei vindt in Argentinië het sporttoernooi Odesur plaats. Ook Curaçao is op deze Zuid-Amerikaanse competitie voor jongeren tot 18 jaar vertegenwoordigd. Morgen vertrekt de eerste groep jongeren naar het Zuid-Amerikaanse land. De Curaçaose sporters participeren in drie van de 26 disciplines, namelijk zwemmen, atletiek en zaalvoetbal. In totaal komen vijftien landen op het toernooi uit. Minister van Sport Sithree van Heydoorn overhandigde deze week de Curaçaose vlag aan de delegatie. Dit deed hij op het kantoor van de olympische federatie Fdok in Otrobanda.