Curaçaose burgers moeten nadenken over relatie met elkaar

We moeten nadenken over wat voor relatie wij met elkaar willen op het eiland. Dat zei premier Gilmar Pisas gisteravond tijdens zijn landelijke toespraak in het kader van het elfjarig bestaan van het Land Curaçao. Niet alleen op Curaçao, maar ook binnen het Koninkrijk en op internationaal niveau. Volgens de premier moet iedereen samen optrekken en proberen te voldoen aan alle voorwaarden die horen bij een autonoom land. Curaçao is sinds 10 oktober 2010 een autonoom land binnen het Nederlands Koninkrijk.