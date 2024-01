Curaçaose chefkok Willy Balentina opent restaurant op geboorte eiland

Volgende week dinsdag opent restaurant Kultura Kòrsou officieel haar deuren op natuurpark Hòfi Mango te Bandabou. Het restaurant wordt geleid door de Curaçaose chefkok Willy Balentina, die behoort tot de top van de chefkoks uit het Caribisch gebied. Hij heeft zijn ervaring opgedaan in onder meer de keukens van de Librije en Ron Gastrobar. Balentina is terug gekomen naar zijn geboorte eiland om daar zijn kennis over te brengen en jongeren op te leiden tot de nieuwe generatie koks van Curaçao.

Balentina heeft als missie de Curaçaose keuken tot sterrenniveau te tillen en vooral gebruik te maken van lokale producten, om zowel het eigen eiland als duurzaamheid te stimuleren en de Curaçaose keuken internationaal op de kaart te zetten. Hij werkte behalve in Nederland ook in Spanje in het 4-sterrenhotel Castell d’Empordà.