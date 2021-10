De Curaçaose danser en choreograaf Dalton Jansen heeft de Prijs van de Nederlandse Dansdagen gewonnen. Het is de eerste keer dat een Curaçaoënaar genomineerd werd en ook nog eens de prijs wint. Met de prijs is zo’n €10.000 gemoeid dat moet worden besteed aan een nieuw en innovatief werk. Het resultaat moet dan volgend jaar tijdens de dansdagen in première gaan.