Curaçaose delegatie naar WK domino

Curaçao doet mee aan het WK domino in Las Vegas. Vanmiddag vertrekt een delegatie naar de VS voor de 19e editie van het kampioenschap. Het jaarlijkse evenement is een krachtmeting tussen de beste dominospelers van de wereld. De Curaçaose delegatie bestaat uit dertien spelers en heeft JeanMark Welvaart als teamcaptain. Delegatieleider is Wilfried Rondei. Het WK trapt maandag af met een congres. Dinsdag begint dan het toernooi echt. Er zijn twee categorieën: individueel en in groepsverband. Alle wedstrijden vinden plaats in het Flamingo Hotel. Daar verblijft ook het Curaçaose team. Op 29 oktober keren de spelers terug naar het eiland. Op de foto Wilfried ‘Fiet’ Rondei en JeanMark ‘Gin’ Welvaart (Vigilante).