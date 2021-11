Op Malta is een 44-jarige Curaçaose vrouw aangehouden voor drugssmokkel. Zo schrijft de Amigoe. De vrouw was via Brussel naar Malta gevlogen waar ze de drugs aan haar lichaam vastgeplakt werd gevonden. Alles bij elkaar gaat het om zo’n twee kilo cocaïne. De vrouw woont al enkele jaren in Nederland waar ze als schoonmaakster werkt. De vrouw zit vast in afwachting van haar rechtszaak.

