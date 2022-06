Curaçaose economie behoorlijk hersteld

De economie van Curaçao laat vanaf de tweede helft van vorig jaar een behoorlijk herstel zien. Het Cft verwacht dat de economie in 2022-2023 terug zal zijn op het pre-corona niveau. Volgens de toezichthouder moet Curaçao deze periode benutten om de begroting structureel op orde te krijgen. Daarbij moet er goed worden opgelet op de kosten. De begrotingstekorten worden deels verminderd door de succesvolle inning van belastingen. Desondanks zijn de uitdagingen volgens het Cft groot. Er is wereldwijd sprake van inflatie, en de aanhoudende verstoringen in de logistieke keten kunnen het herstel onder druk zetten. De verwachting is dat de inflatie in 2022 zal oplopen tot boven de 6 procent.