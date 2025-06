Curaçaose economie nam toe met vijf procent in 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert vandaag het eerste cijfers over het reële Bruto Binnenlands Product voor Curaçao voor 2024. Volgens het CBS is het bbp met 5 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarmee groeit de economie voor het vierde jaar op rij. De toename is vooral toe te schrijven aan de toegenomen verblijfsbezoeken in het toerisme en de aanzienlijke groei van de bouwsector en transport sector. Zwak presterende en krimpende sectoren waren onderwijs, gezondheidszorg en communicatie.

De Caribische regio laat een sterke groei van 12,1 procent zien, vooral in de toeristisch afhankelijke economieën die gemiddeld met 2,5 procent toenemen. Binnen deze groep noteert Curaçao een groei van 5,0 procent in 2024, vergelijkbaar met de groeitrend van het Caribisch gebied en de wereldeconomie. Het reële bruto binnenlands product (BBP), ook wel het bbp in constante prijzen genoemd, meet de omvang van de economie. De volumeverandering van het reële bbp in een bepaalde periode geldt als graadmeter voor economische groei of krimp. De gegevens van de eerste raming van het reële BBP gegevens zijn nog voorlopig, omdat nog niet over volledige gegevens van alle bedrijfstakken kan worden beschikt.