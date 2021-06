Curaçaose elftal gewonnen in Guatemala

Het Curaçaos elftal heeft met 8-0 gewonnen van de Britse Maagdeneilanden. Daarmee heeft het nationale elftal zijn derde wedstrijd in de kwalificatietoernooi voor het WK gewonnen. Curaçao scoorde in het eerste half uur maar liefst 6 keer. In de tweede helft bepaalde de ploeg de eindstand met 2 extra doelpunten. Curaçao staat aan kop in groep C met drie overwinningen en 15 doelpunten en speelt op 8 juni tegen Guatemala. Het wordt een spannende wedstrijd. Guatemala heeft tot nu toe ook alle wedstrijden gewonnen en heeft maar liefst 14 goals gescoord.