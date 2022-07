Curaçaose honkballers naar Haarlemse Honkbalweek

De Curaçaose honkbalselectie vertrekt vandaag naar Nederland. Het team doet mee aan de Haarlemse Honkbalweek. Het toernooi is van 8 tot en met 15 juli. De eerste tegenstander die Curaçao treft is Japan. Bondscoach Hainley Statia heeft een team geselecteerd met spelers van diverse lokale clubs en drie Curaçaose profspelers in Nederland. De meeste Curaçaose honkballers die in het buitenland spelen komen liever uit voor Oranje, waaronder Coco Balentien. Het Koninkrijksteam doet namelijk volgend jaar mee aan het World Baseball Classic toernooi. Hierin doen ook profspelers uit de Major League Baseball mee.

Alle duels zijn te volgen via honkbalweek.nl en honkbalsoftbal.tv

Wedstrijdschema

8 juli Curaçao-Japan 8.30 uur

10 juli Nederland- Curaçao 8.30 uur

11 juli Italië- Curaçao 8.30 uur

12 juli Cuba-Curaçao 8.30 uur

13 juli Curaçao- Verenigde Staten 8.30 uur

14 juli Kwartfinales en halve finales

15 juli Finale