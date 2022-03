Curaçaose kunstenaar onder verdachte omstandigheden gestorven

De Curaçaose kunstenaar Laura Meddens is vorige week in Nederland overleden. Nu blijkt dat ze mogelijk niet onder natuurlijke omstandigheden is overleden. De recherche onderzoekt de toedracht van haar overlijden. Dat heeft haar familie op Facebook bekendgemaakt. Meddens was een bijzondere persoon. De in Nederland woonachtige kunstenaar schilderde zonder zicht. Sinds 2007 was ze volledig blind. Ondanks haar handicap maakte ze kleurrijke schilderijen. Met haar stichting Laura and Wagner Foundation zette ze zich in voor meer blindengeleidehonden op Curaçao.

