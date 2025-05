Curaçaose kunstenaar op shortlist Prix de Rome Beeldende Kunst 2025

De Curaçaose kunstenaar Kevin Osepa is een van de vier kunstenaars die zijn genomineerd voor de Prix de Rome Beeldende Kunst 2025. De shortlist voor de stimuleringsprijs voor talentvolle beeldend kunstenaars is vandaag bekend gemaakt door het Mondriaan Fonds. Samen met drie andere genomineerden ontvangt hij een werkbudget om de komende maanden nieuw werk te realiseren. Het resultaat zal vanaf zaterdag 29 november 2025 te zien zijn in het Stedelijk Museum Amsterdam. Op basis hiervan kiest de jury de uiteindelijke winnaar. De winnende kunstenaar ontvangt een geldbedrag van 60.000 euro.

Kevin Osepa is geboren op Curaçao in 1994. Hij woont en werkt in Amsterdam en op Curaçao. Osepa is beeldend kunstenaar en filmmaker. In zijn werk staan Afro-Caribische spiritualiteit, identiteit en koloniale herinnering centraal, vaak benaderd vanuit een persoonlijk en queer perspectief. Met fotografie, video en installaties creëert hij werelden waarin onderdrukte kennis en rituelen opnieuw tot leven komen. De jury prijst hoe Kevin Osepa via zijn unieke lens de gevolgen van kolonialisme niet alleen zichtbaar maakt, maar ook overstijgt.