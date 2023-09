Curaçaose kunstenaars in vaste collectie Stedelijk Museum Schiedam

Het Stedelijk Museum Schiedam voegt 26 kunstwerken toe aan de collectie van kunstenaars die in Curaçao wonen en werken of daar hun wortels hebben. Het gaat om de kunstenaars Serana Angelista, David Bade, Carlos Blaaker, Eugenie Boon, Avantia Damberg, Tirzo Martha, Shertise Solano, Tarona en Gilleam Trapenberg. In Nederlandse collecties, waaronder ook die van het Stedelijk Museum Schiedam, is lang weinig tot geen aandacht geweest voor kunstenaars uit het Caribisch deel van het koninkrijk. Met deze aankoop wil het museum kunst met Curaçaose invloeden een stevigere positie geven in de eigen collectie. De aanwinsten waren te zien in de tentoonstellingen ‘Frieda Hunziker. Een vlucht naar Curaçao’ en ‘Hend’i mundu / Mens van de aarde’. Dankzij de regeling Collectieprogramma’s van het Mondriaan Fonds werd de massa-aankoop mogelijk gemaakt. Foto’s Tom Haartsen