Opnieuw won Curaçao van Nicaragua in de Amerikaanse Williamsport. De honkballers wonnen overtuigend met 7-2 van Nicaragua op de Little League World Series. Het sterke pitchen van Davey-Jay Rijke gaf de doorslag. Met vijftien strikeouts was hij de onbesliste koning op het veld. Curaçao speelt vandaag om 15.00 uur tegen Mexico.