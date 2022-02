Curaçaose man krijgt half miljoen schadevergoeding

Een Curaçaose man die in Nederland woont krijgt een half miljoen euro schadevergoeding van een ziekenhuis in Maastricht. De man klaagde het ziekenhuis aan toen hij invalide raakte na een operatie in 2003. Hij werd daar opgenomen met een schotwond, maar werd te vroeg van de beademing gehaald. Vervolgens werd hij niet goed geholpen toen er complicaties optraden. De rechter heeft bepaald dat hij slechts 500 duizend euro krijgt in plaats van de 3,7 miljoen die hij vroeg.