Curaçaose man vermoordt Curaçaose partner in Nederland

In een woning in de Nederlandse gemeente Arnhem is dinsdagavond een vrouw door een misdrijf om het leven gekomen. Daarop is haar partner aangehouden. Het gaat volgens lokale media om een Curaçaos stel. De man zou rond kwart voor acht naar buiten zijn gekomen. Hij moest vervolgens op zijn knieën op straat gaan zitten. Daarna werd hij door agenten geboeid. Ook werd hij direct met folie ingepakt om eventuele sporen veilig te stellen. Een ooggetuige zei tegen de krant De Gelderlander dat de man bij zijn arrestatie bloed aan zijn handen had.

Buren vertellen tegen De Gelderlander dat op het moment dat de man is aangehouden politie en hulpdiensten al massaal in de straat aanwezig waren. Meerdere ambulances stonden voor de woning en een traumahelikopter landde even verderop. Volgens Nederlandse media is de vrouw het slachtoffer geworden van femicide, die term wordt gebruikt als een vrouw door haar partner wordt omgebracht.