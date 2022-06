Curaçaose overleden bij ongeval op de A58

Een Curaçaose vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag in Nederland omgekomen in een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde op de A58 in Noord-Brabant. Zes mensen zijn gewond geraakt. Ze zaten met zijn zevenen in een voertuig dat twee keer werd aangereden. Een achteropkomende auto reed op de wagen. Daarna botste de auto tegen een vangrail en kwam het voertuig op zijn kant terecht. Een tweede voertuig heeft vervolgens de auto geraakt. De 53-jarige vrouw stierf ter plekke. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.

