Curaçaose poedel wint hondencompetitie

De Curaçaose poedel Camillo is afgelopen weekend wereldkampioen geworden op de ‘World Dog Show’ in São Paulo. De middenslag poedel won in de categorie ‘Veteranen’, want de hond is al ruim 10 jaar oud. Camillo scoorde op alle fronten hoog. Van een perfect gebit tot aan zijn gehoorzaamheid. Zijn baasje Netty reist vanaf Curaçao de hele wereld met hem af. Camillo is al in twintig landen kampioen geworden. De hond kan tientallen commando’s, waaronder pootjes geven en achtjes lopen.