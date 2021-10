Curaçaose politiek stil na publicatie kritisch Amnesty-rapport

Het is nogal stil gebleven in de Curaçaose politiek na het ontluisterende Amnesty-rapport over de schending van rechten van Venezolanen die zijn gevlucht naar het eiland. Zo schrijft Caribisch Netwerk. Volgens de nieuwssite is er geen officiële reactie gekomen en bij doorvragen wordt – off the record – verwezen naar de verantwoordelijkheid van Nederland. In 2018 publiceerde Amnesty ook al een rapport over de mensenrechtenschendingen van gevluchte Venezolanen op Curaçao. In drie jaar tijd lijkt er echter weinig te zijn verbeterd.