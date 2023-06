Curaçaose Pride-viering vandaag van start

Vandaag start de Pride-Pride op Curaçao. Tot en met zondag worden er allerlei activiteiten georganiseerd om stil te staan bij seksuele diversiteit en homo-emancipatie. Vandaag is er een mixer bij Sweet Sin in Punda. Morgen een ‘roze feest’ bij Gaze. Zaterdag vindt het hoofdevenement plaats. Freskura in Midtown is het ultieme lhbti-feest met onder andere gogo dansers uit Colombia. Zondag wordt de Pre-Pride afgesloten met de Out & Proud brunch bij De Broeders.

De Pre-Pride is de opwarmer voor de grote Curaçao Pride in oktober. Wereldwijd wordt in juni Pride gevierd ter herdenking van de Stonewall rellen in 1969. Dat was het begin van de beweging voor de rechten van de lhbti-gemeenschap.

Deze editie van de Pride wordt voor het eerst getrokken door een nieuw team. Frank Holtslag, jarenlang het gezicht van de Curaçaose Pride, heeft het stokje overgedragen.

Kaarten zijn verkrijgbaar via: Tickets – Curacao Pride 2023 | The Gayest Island In The Caribbean.