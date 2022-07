Curaçaose producer en dj doodgeschoten in Rotterdam

Dj en producer Siki Martina is gisteren doodgeschoten bij het metrostation Coolhaven in Rotterdam. Dat zou blijken uit berichten op sociale media. De politie heeft het overlijden van de 31-jarige Curaçaoënaar nog niet bevestigd. De melding van de schietpartij kwam rond half tien ‘s avonds binnen bij de politie. Hulpverleners konden niets meer voor het slachtoffer doen. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Getuigen hebben tegen de politie gezegd dat er na de schietpartij een donkere auto is weggereden. De politie komt later vandaag met meer informatie over het schietincident. Siki Martina is bekend als de dj van SXTEEN. Verder werkte hij als producer aan tracks van Frenna, Rich Kalashh en vele anderen. Hij produceerde onder meer de hit Mami So Bad in samenwerking met Spanker, Darr3n en Zurich. Als kind kwam hij in het criminele circuit terecht. Zo raakte hij betrokken bij een ripdeal. De entertainment werd zijn redding uit de criminaliteit. Het slachtoffer laat twee kinderen na.