Curaçaose samenwerking maakt van snorkelmasker beademingsapparaat

Green Phenix en Ba3dprinting hebben de handen ineen geslagen en snorkelmaskers omgebouwd tot beademingsapparaten. Dit idee komt uit Italië waar een start-up hiermee aan de slag ging en de modellen openbaar maakte (open source). Hierdoor kunnen deze worden overgenomen en met een kwalitatieve 3d printer worden geprint.

“Verschillende duikscholen hebben maskers beschikbaar gesteld en het eerste model wordt momenteel getest”, vertelt Sabine Berendse van Green Phenix. Zij werd benaderd met het idee en legde toen contact met BA3d Printing om de opzetstukjes te laten printen. “Je moet wel over een kwalitatieve 3d-printer beschikken voor dit project. We hebben nu hetzelfde materiaal gebruikt als in Italië is gedaan.”

Medici zijn de apparaten aan het testen en er is contact gelegd met de overheid van Curaçao. “We wachten eerst de testfase af, maar ook de regering van Aruba is geïnteresseerd.” Hoe veel snorkels er eventueel kunnen worden omgebouwd, durft Berendse nu niet te zeggen: “Het printen duurt twee á drie uur en we hebben behoorlijk wat snorkelmaskers, maar laten we nu vooral hopen dat het helemaal niet nodig is hier.”