Curaçaose scholier Kyle Siliee wint fotowedstrijd Rijksmuseum

Kyle Siliee van het Abel Tasman College is vorige week uitgeroepen tot winnaar van Document Nederland Junior. Dat is de jaarlijkse fotowedstrijd voor middelbare scholieren en mbo-studenten in Nederland. Voor het eerst deden ook scholieren uit het Caribisch gebied mee. Het thema ‘Een tweede leven, hoe recycle jij?’, werd door negen genomineerden in beeld gebracht. Kyle won in de categorie voortgezet onderwijs met zijn serie over een schoolmoestuin, die hij samen met zijn klas heeft gebouwd en verbouwd. Als prijs mag hij een dag meelopen als fotoassistent van de Curaçaose kunstenaar Sharelly Emanuelson. Ook krijgt Kyle een foto-opdracht van scholieren.com

De foto’s van alle negen genomineerden zijn gelijktijdig te zien met de tentoonstelling Document Nederland 2022 over duurzaamheid binnen het Koninkrijk. In Duurzaam / Sustain / Tene onderzocht Sharelly Emanuelson de relatie tussen mens en zijn omgeving in het licht van de klimaatverandering en de impact van het dagelijks handelen daarop. Van de afvalverwerkingsindustrie tot het creatief hergebruik van petflessen.