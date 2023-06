Curaçaose sporters klaar voor Special Olympics in Berlijn

Gisteren zijn de helden van het Special Olympics team gepresenteerd aan het publiek. Volgende week gaat ’s werelds grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking van start; de Special Olympics World Games. Deze vinden plaats in Berlijn. Na maandenlang voorbereiden en trainingen zijn de sporters klaar voor het wereldpodium. Het Curaçaose team komt uit in vier categorieën: zwemmen, bowling, gewichtheffen en jeu de boules. In de komende dagen zal een delegatie van 18 personen afreizen om Curaçao te vertegenwoordigen op het sportevenement. In totaal nemen duizenden sporters uit meer dan 190 landen het tegen elkaar op. Foto: Extra