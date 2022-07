Curaçaose verdachte moord Peter R de Vries naar Nederland overgebracht

De 27-jarige man die maandag is aangehouden op Curaçao is gisteren overgebracht naar Nederland. De man wordt verdacht van betrokkenheid op de moordaanslag op Peter R de Vries. Ook verdenken ze hem van deelname aan een criminele organisatie. In Nederland is hij direct voorgeleid aan de rechter-commissaris om gehoord te worden. Die bepaalde dat de man twee weken in voorarrest blijft. Het Openbaar Ministerie heeft niet bevestigd of het om een Curaçaoënaar gaat. Al zingt het wel rond dat de man op Curaçao geboren is. Vrijwel direct nadat De Vries was neergeschoten, verschenen op sociale media filmpjes waarop te zien was dat de misdaadverslaggever op de grond lag en werd geholpen door omstanders. De filmpjes werden daarna via met name WhatsApp door heel Nederland gestuurd. De 27-jarige man zou de beelden met zijn telefoon hebben geschoten. Op camerabeelden van cafés in de straat, gemaakt door beveiligingscamera’s, is te zien dat twee mannen in het grijs gekleed rustig achter De Vries aanlopen als hij door de Lange Leidsedwarsstraat richting zijn auto loopt. Opvallend is dat ze beiden hun telefoon pakken, zonder daar iets mee te doen.