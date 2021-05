Curaçaose vissers vragen om hulp

Vijf vissers die al ruim een jaar in Venezuela vastzitten, vragen om hulp van Curaçao. Dat schrijft Vigilante. De vissers gingen vorig jaar met twee boten naar de Aves-eilanden om daar vis te kopen. Bij aankomst werden ze direct aangehouden en naar de Venezolaanse gevangenis gebracht. De twee boten en een geldbedrag van 17 duizend dollar zijn toen in beslag genomen. Momenteel zitten alle vijf vissers in een cel van twee bij drie meter onder slechte levensomstandigheden. Volgens hen is de arrestatie onterecht en wachten ze tot de dag van vandaag op een rechtszaak. Omdat ze vrezen voor hun leven hopen ze op hulp van de Curaçaose overheid.