Curaçaose voetbalbond FFK heeft nieuw bestuur; voorzitter is Gilbert Martina

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Curaçaose voetbalbond FFK is deze week een nieuw bestuur gekozen, die zitting heeft tot en met 2029. Gilbert Martina, de voormalige directeur van Ennia en het CMC, is voorzitter. Er is momenteel veel mis in het lokale voetbal. Zo lukt het al ruim een jaar niet om de competitie door te laten gaan. Het nieuwe bestuur wil het vertrouwen herstellen tussen alle clubs, scheidsrechters en overige betrokkenen. Daarvoor zegt het te willen samenwerken met alle partijen, binnen en buiten het voetbalveld.

Het bestuur zegt zich bewust te zijn van de urgente knelpunten binnen het lokale voetbal. De hoogste prioriteit ligt bij het opnieuw opstarten van de competitie, met als doel deze in augustus of september 2025 officieel te hervatten. In aanloop daarnaartoe wordt er gewerkt aan de organisatie van een breed opgezet toernooi in de maanden mei, juni en juli 2025 voor de eerste, tweede en derde divisie.