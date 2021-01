Curaçaose voetbalinternational tekent bij NAC

De Curaçaose voetbal international Michaël Maria zette gisteren zijn handtekening onder een contract dat hem voor 2,5 jaar bindt aan NAC. Maria kwam 19 keer als international uit voor Curaçao. Of hij aanstaande maandag kan debuteren in het duel met Almere City is onzeker. NAC laat weten dat de speler is ingeschreven bij de KNVB, maar dat het wacht op vrijgave van de Australische bond, aangezien Adelaide United zijn laatste werkgever was. Maart vorig jaar speelde Maria zijn laatste officiële wedstrijd, vanaf 17 november houdt hij zijn conditie op peil bij NAC. Maria speelde eerder bij FC Twente en was daarna actief in de eerste divisie van de Verenigde Staten en het hoogste niveau van Australië.

Maris is bij PSV opgeleid. Hoewel hij nog 26 jaar moet worden, speelde hij ook al in de Duitse lagere divisies ook uit voor VfL Bochum, Sonnenhof Grossaspach en Erzgebirge Aue.