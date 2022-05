Curaçaose voetbalselectie compleet

De volledige Curaçaose voetbalselectie is op het eiland voor de drie Nations League wedstrijden die eraan zitten te komen. Woensdagavond landden de ontbrekende spelers, waaronder captain Cuco Martina. Een deel was al op het eiland, als onderdeel van Team Curaçao dat tegen Ajax speelde. Over precies een week, op vrijdag 3 juni, speelt Curaçao tegen Honduras in het Ergilio Hato stadion. Maandag 6 juni is in Honduras de return. En op 10 juni speelt Curaçao in en tegen Canada, waar onze oud-bondscoach Remco Bicentini assistent is. De CONCACAF Nations League wedstrijden betekenen het debuut van de nieuwe bondscoach Art Langeler. Hij kan zich met Curaçao volledig op die wedstrijden richten, nu we ons niet geplaatst hebben voor het WK in Qatar.