Curaçaose voortvluchtige TBS’er opgepakt

De voortvluchtige tbs’er Sherwin Windster is in Spanje aangehouden. Een gespecialiseerd team uit Nederland en Spanje spoorde de Curaçaoënaar op in de omgeving van de zuidoostelijke stad Murcia. Daar werd hij ook opgepakt, meldt justitie. De 27-jarige man ontsnapte in juni vorig jaar uit een tbs-kliniek in Nijmegen. Daar zat hij een straf uit voor onder meer een gewapende overval, waarbij een slachtoffer om het leven kwam. In de intensieve zoekactie werd samengewerkt met onder meer Duitsland, België en Spanje. Het Openbaar Ministerie gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland.

