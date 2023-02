Curaçaose vrouw in de cel voor drugssmokkel

Een Curaçaose vrouw die drugs smokkelde, moet daarvoor boeten. Deze week is ze veroordeeld tot 40 maanden celstraf in België. Dit is de tweede keer dat ze voor dit vergrijp wordt veroordeeld. In 2020 kreeg ze al een straf opgelegd voor het transporteren van drugs naar Schiphol. De vrouw liep vorig jaar augustus tegen de lamp. De douane in Brussel vond bijna 2 kilo cocaïne in haar koffer. De advocaat van de verdachte vroeg om een milde straf. De vrouw zou zware geldproblemen hebben. Haar schulden zouden kwijtgescholden worden als ze de drugs zou vervoeren. Ook zou ze 3.000 euro krijgen.

