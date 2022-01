Curaçaose vrouw in Nederland doodgestoken

De 30-jarige Racheline is gisterochtend doodgestoken. De Curaçaose vrouw woont in Nederland en werd in Abbenbroek van het leven beroofd. Haar 6-jarige dochter was ooggetuige van de steekpartij. Volgens de politie gaat het om een uit de hand gelopen ruzie in de relationele sfeer. De vermoedelijke dader is een 33-jarige Belg. Hij is na het steken van de vrouw van een 10 meter hoog viaduct gesprongen en werd vervolgens aangereden door een auto en kraanwagen. Hij is aangehouden en zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd.