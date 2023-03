Niet 2.000 maar 10.000 gulden krijgt de persoon die komt met de gouden tip in de CurBlue-zaak. De megastore in Veeris heeft de beloning verhoogd. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben zo’n vijf mannen in het magazijn ingebroken. De daders hebben verschillende airco’s en tv’s meegenomen. Volgens CurBlue is de waarde van de gestolen spullen ruim 100.000 gulden.