Curoil Bonaire tekent overeenkomst voor aankoop van de faciliteiten van Bopec

Energiebedrijf Curoil laat vandaag weten dat na een intensieve onderhandelingsperiode Curoil Bonaire en de curator van Bopec een akkoord hebben ondertekend. Dat betekent dat de olieterminal kan worden overgenomen. Waarschijnlijk zal de definitieve overdracht tegen eind september 2025 plaatsvinden. Curoil is meer en meer internationaal actief. De overname van de Bopec faciliteiten past binnen de strategie om internationaal te groeien, zo laat het bedrijf weten. In samenwerking met het Openbaar Lichaam Bonaire wil het nu de energiesector op het eiland verder ontwikkelen.

In september 2024 is Curoil Bonaire geïnformeerd dat het bedrijf is geselecteerd als ‘preferred bidder’ om op exclusieve basis de onderhandelingen over de aankoop van de Bopec faciliteiten te starten. In de daaropvolgende periode is door Curoil een uitgebreide ‘due diligence’ uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met de curator en het Openbaar Lichaam Bonaire om tot overeenstemming te komen over de voorwaarden van de overdracht. In dit kader ondertekenden Curoil Bonaire en het OLB op 27 mei de eerste overeenkomst. Nu ook de ‘Sales and Purchase Agreement’ met de curator is ondertekend, wijst alles erop dat het traject eind september op positieve wijze zal afronden en de overdracht van de Bopec faciliteiten kan plaatsvinden.