Curoil wil alle opslagtanks centraliseren op één locatie

Curoil is in onderhandeling met 2Bays, het voormalige Refineria di Kòrsou, om een memorandum of understanding te ondertekenen voor de bouw van een nieuwe terminal. Curoil wil al haar opslagtanks centraliseren op één locatie, met een eigen toegang, eigen pier en beveiliging, zo maakte directeur Yamil Lasten bekend in een podcast op het digitale platform van EXTRA. De nieuwe terminal komt in Blenheim, waar momenteel enkele oude tanks ongebruikt staan. Curoil gaat deze tanks renoveren en extra tanks bouwen, zo stelt Lasten.

Daarnaast wordt de LPG-fabriek en de containers voor gasopslag ook naar het terrein in Blenheim verplaatst. Het betreft een investering van meer dan 250 miljoen gulden. Het raffinaderijterrein zal dus worden benut als opslagpark met een capaciteit van ongeveer 3 miljoen vaten. Lasten legt in de podcast uit dat het centraliseren van alle opslagcapaciteit op één locatie de efficiëntie verhoogt en de kosten verlaagt. Momenteel heeft Curoil tanks op verschillende locaties en gaat er product verloren doordat deze via leidingen van de ene plek naar de andere moet worden gepompt. Ook de kosten voor beveiliging worden op deze manier gereduceerd.

ChatGPT kan fouten maken.