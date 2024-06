Cybercrime team van politie op Bonaire waarschuwt voor ‘hacking trend’

Het Cybercrime Team van het Korps Politie Caribisch Nederland waarschuwt de bevolking van Bonaire voor een nieuwe hacking trend. Het is gebleken dat mensen op Bonaire in het Papiaments worden benaderd op sociaal media platforms. Vaak worden mensen benaderd door iemand die een Facebook ‘vriend’ lijkt te zijn, maar in de praktijk gaat het om cybercriminelen die een account hebben gehackt. Ze proberen mensen over te halen geld te investeren in bitcoins of om een telefoonnummer te sturen zodat ze een code van Facebook kunnen sturen. Doel van de acties is om een account van Facebook te gebruiken en andere mensen er in te luizen. De politie waarschuwt mensen om er niet in te trappen.

Enkele tips die het Korps Politie Caribisch Nederland geeft om te voorkomen dat je account gehackt wordt:

-Klik niet zomaar op links, bijlagen of app’s om te downloaden.

-Deel nooit jouw inloggegevens met anderen, ook niet met familie en vrienden.

-Vertrouw geen verzoeken van bekenden waarin zij vragen om jouw wachtwoord/inloggegevens.

-Gebruik een sterk wachtwoord. Minimaal 12 tekens lang met een combinatie van hoofdletters, kleine letters, nummers en symbolen.

-Verander je wachtwoord ten minste 1 keer per jaar.

-Vermijd openbare wifi.

-Update regelmatig de software van je telefoon en computers.

-Gebruik je gezond verstand.